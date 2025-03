Ennahdha exige la fin de l’acharnement judiciaire contre ses dirigeants

Le mouvement Ennahdha a publié, mardi 11 mars 2025, un communiqué soulignant que la scène politique tunisienne est « entrée dans un nouveau chapitre d'injustices commises à l'encontre des deux vice-présidents du mouvement, opposants au pouvoir, à savoir Ali Larayedh, ancien chef du gouvernement, et Noureddine Bhiri, ancien ministre de la Justice ».

Le premier est traduit devant la justice dans le cadre de l'affaire du « recrutement djihadiste » et le second pour des accusations liées à une fausse publication sur les réseaux sociaux qui lui serait attribuée.

Il a affirmé que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis a décidé, hier, de rejeter la demande de libération d'Ajmi Lourimi, ancien secrétaire général du mouvement Ennahdha et ancien député, « après que la cour a négligé, lors de la session de jeudi dernier, l'examen des rapports et des demandes de libération présentées par les avocats, dans un geste qui illustre une négligence manifeste et une déviation des procédures légales ».

Ennahdha déclare qu’il condamne fermement ces arrestations « arbitraires et ces procès injustes ». Il exige la fin de l'acharnement contre Ali Larayedh, qui a refusé de participer aux audiences en raison de la décision de les tenir à distance.

Le mouvement exige également la libération immédiate de Noureddine Bhiri, « jugé en raison de ses positions contre le pouvoir, dans des affaires montées de toutes pièces pour lesquelles la défense a prouvé l'absence totale de preuves légales ».

Il dénonce avec fermeté le mépris et l'indifférence dont la cour a fait preuve en rejetant les demandes de libération d'Ajmi Lourimi, « maintenu en détention du jeudi 6 février au lundi 10 février 2025, sans aucune base légale, après que la demande de libération a été rejetée à la veille de l’audience du procès ». Le mouvement exige sa libération immédiate et la fin de toute forme de répression à son encontre.

Le mouvement Ennahdha, qui dit suivre avec une grande inquiétude cette escalade contre ses dirigeants, réaffirme que ces procès politiques ne l'empêcheront pas de poursuivre son combat pacifique pour rétablir le processus démocratique, garantir l'indépendance de la justice et protéger les droits et libertés en Tunisie.

Noureddine Bhiri, arrêté le 13 février 2023 après une descente policière à son domicile où il a été blessé, est poursuivi pour des accusations graves, telles que l'atteinte à la structure de l'État et l'incitation aux troubles et aux affrontements entre citoyens, à la suite d'un post sur Facebook. En octobre dernier, il a été condamné à dix ans de prison par la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. Il est également impliqué dans une affaire concernant l’octroi de la nationalité tunisienne à des étrangers liés à des réseaux terroristes internationaux.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près du Tribunal de première instance de Tunis a rejeté les demandes de libération de plusieurs accusés dans l'affaire d'embrigadement de jeunes Tunisiens envoyés au djihad, dont l’ancien chef du gouvernement, Ali Larayedh. Cette affaire concerne plus de 800 personnes, dont l'ex-président Moncef Marzouki.

La chambre d'accusation spécialisée dans les affaires terroristes de la Cour d'appel de Tunis a décidé, le 6 mars 2025, de renvoyer Ajmi Lourimi devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. Ajmi Lourimi est poursuivi pour ne pas avoir signalé des informations concernant un crime terroriste. Il avait été arrêté le 13 juillet 2024 lors d'un contrôle de sécurité à Borj El-Amri.

M.B.Z