Kaïs Saïed, Abdel Fattah Al Sissi, Sonia Dahmani… Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 10 mars 2025.





Kaïs Saïed : tout responsable défaillant doit quitter immédiatement !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 10 mars 2025, au palais de Carthage, Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur, et Habib Abid, ministre de l’Environnement. Le président de la République a donné des instructions aux membres du gouvernement pour multiplier les efforts dans le domaine de l’environnement, protéger le littoral et tenir pour responsables tous ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs, indique un communiqué présidentiel publié ce soir.





Saïed félicite Al Sissi à l'occasion de la commémoration de la Guerre d'Octobre

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu ce lundi 10 mars 2025 un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, le président Abdel Fattah Al Sissi, pour le féliciter à l’occasion de l’anniversaire de la Guerre d'Octobre, qui s’est déroulée le 6 octobre 1973 et qui coïncidait cette année-là avec le 10e jour du mois de ramadan. Cet échange a été l’occasion, selon un communiqué de Carthage, de réaffirmer « la volonté commune de renforcer les relations historiques et exceptionnelles entre les deux pays et leurs peuples ».





L'affaire Sonia Dahmani devant la chambre d’accusation, le 11 mars

Ramla Dahmani Accent, sœur de l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, a annoncé sur sa page Facebook ce soir, lundi 10 mars 2025, que la chambre d’accusation près le Tribunal de première instance de Tunis se réunira demain 11 mars pour statuer sur la qualification des accusations retenues contre sa sœur. Ramla Dahmani indique que cette chambre est « autrement composée », ce qui laisse entendre un changement dans la formation des juges chargés de l’affaire. I





Tunisie – Hausse significative des mouvements de protestation en février 2025

Les mouvements de protestation ont connu une hausse significative en février 2025, enregistrant une augmentation de 138,5% par rapport à la même période en 2024, selon le rapport de l’Observatoire social du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), publié lundi 10 mars 2025. Ce rapport porte sur les mouvements de protestation, les actes de violence ainsi que les cas et tentatives de suicide. Contrairement à l’année précédente, les acteurs sociaux ont privilégié l’espace public comme cadre principal et officiel de la contestation. Ainsi, 93 % des protestations recensées en février 2025 se sont déroulées sur le terrain, tandis que seulement 7 % ont eu lieu dans l’espace numérique.





Le Front de salut rejette le procès du 4 mars 2025 et appelle à la mobilisation contre la répression

Le Front de salut a rejeté, lundi 10 mars 2025, le procès relatif à l’affaire dite « complot contre la sécurité de l'État » du 4 mars 2025, le qualifiant d'attaque contre les libertés publiques et appelant à la mobilisation contre la répression. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le Front de salut national a salué le courage des accusés qui ont refusé de participer à la procédure à distance et a dénoncé la répression des activistes et des journalistes, dans un contexte de contrôle total du système judiciaire et médiatique.