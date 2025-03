Marin disparu au large de Ras R'mal à Djerba : les opérations de recherche se poursuivent

Les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent pour secourir un marin disparu au large de Ras R'mal, à Djerba. C'est ce qu'a annoncé, mardi 4 mars 2025, la direction générale de la Garde nationale dans un communiqué.

Le même document explique qu'un bateau de plaisance a chaviré le 3 mars 2025 sur les côtes de Ras R'mal, à Djerba, entraînant la disparition d'un marin. Il précise que les unités compétentes de la Garde maritime ont lancé les opérations de recherche dès réception du signalement.

« Afin de protéger les vies et d'accélérer les efforts de sauvetage, les opérations de ratissage se poursuivent aujourd'hui avec la participation intensive d'unités navales et de patrouilles côtières, ainsi que d'une équipe de plongeurs de la protection civile de Djerba et d'un navire militaire relevant de la marine nationale. Les opérations de recherche ont également été renforcées par l'utilisation d'un drone, afin d'assurer une couverture plus large des zones maritimes potentiellement concernées », peut-on lire dans ce même communiqué.

La direction générale de la Garde nationale a également souligné son engagement à déployer tous les efforts nécessaires pour retrouver le marin disparu, appelant tous les usagers de la mer à faire preuve de prudence et à respecter les mesures de sécurité pour assurer leur sûreté.

I.N.