Ridha Chkoundali explique la portée de la nouvelle notation de la Tunisie par Moody's

Imprimer

Le professeur en sciences économiques, Ridha Chkoundali, a tenté, mardi 4 mars 2025, « de simplifier et clarifier la notation de crédit des pays émise par Moody's pour les non-économistes qui souhaitent la comprendre ».

L'agence de notation Moody's avait annoncé le 28 février, avoir relevé la note de la Tunisie de Caa2 à Caa1 avec perspective stable.

Dans un post Facebook, l’universitaire a indiqué que cette agence classe les pays en deux catégories :

La catégorie investissement est constituée de ceux dont la notation est supérieure à dix sur vingt, qui jouissent de la confiance des investisseurs étrangers sur les marchés financiers internationaux et peuvent emprunter sur ce marché à un taux d’intérêt acceptable : plus leur notation est élevée, plus les investisseurs réclament un taux d’intérêt bas, car ils ont confiance dans ces pays.

La catégorie spéculative est constituée de ceux dont la notation est inférieure à dix sur vingt. Ce groupe est évité par les investisseurs sur les marchés financiers internationaux en raison des risques élevés. Plus la notation est faible, plus les investisseurs réclament un coût élevé pour couvrir le risque de non-paiement.

M. Chkoundali a précisé que jusqu’en 2012, la Tunisie avait une moyenne de dix sur vingt et pouvait recourir au marché financier international à un coût abordable.

Et de souligner : « En 2013, la notation du pays a baissé de trois échelons à sept sur vingt, puis en 2017 à six sur vingt pour atteindre en 2018 six sur vingt. Mais le pays était toujours capable de sortir sur les marchés internationaux, bien qu'à des coûts élevés.

En 2021, la notation a baissé de deux échelons, plaçant la Tunisie dans une catégorie où il n’était plus possible de sortir sur le marché international. Notre notation s’est située à quatre sur vingt en février, puis à trois sur vingt en octobre. En 2023, la notation de la Tunisie a encore baissé à deux sur vingt.

Et en février 2025, la notation a augmenté à trois sur vingt, mais cela ne permet toujours pas à la Tunisie de sortir sur les marchés internationaux ni d’obtenir la confiance des investisseurs sur ces marchés. »

I.N.