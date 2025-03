Usage de violence lors d’une intervention policière : les agents suspendus

Des agents des forces de l’ordre ont été suspendus après avoir fait usage de violence lors d’une intervention. C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié tard dans la soirée de lundi à mardi 4 mars 2025.

Le même document précise que lundi 3 mars 2025, des citoyens dans les environs du Centre urbain nord se sont plaints des agissements d'une personne qui a délibérément effectué des gestes immoraux et qui s'est dénudée complètement devant des jeunes filles et des femmes qui passaient sur la voie publique.

Après avoir été informée, une patrouille s'est rendue sur les lieux et a trouvé la personne en question complètement nue. Alors que les agents tentaient de maîtriser le suspect et de lui remettre des vêtements, celui-ci a résisté et a tenté de s'enfuir, ce qui les a obligés à recourir à la force pour le ramener à la voiture. Après consultation du ministère public, le suspect a été placé en détention pour « obscénité publique et résistance ».

Le communiqué a aussi noté qu’après cet incident, une vidéo, montrant certains détails de l’arrestation, notamment l’intervention violente des agents, a circulé. Le ministère de l'Intérieur a ordonné la suspension de tous les agents participant à cette opération et l’ouverture d’une enquête administrative et judiciaire à leur encontre.

I.N.