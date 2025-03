Kaïs Saïed : ceux qui menacent de fermer leurs entreprises ont une vision erronée de la Constitution et de l’Histoire

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, lors de sa rencontre hier après-midi, lundi 3 mars, avec Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, la nécessité d’adopter de nouvelles législations, en particulier dans le domaine social, ainsi que dans les autres secteurs, en s’appuyant sur une nouvelle vision.

D’après un communiqué publié à 1h15, le chef de l’État a souligné que la révolution législative doit abolir ce qui l’a précédée et qu’il n’est pas question d’accepter des demi-mesures ni des solutions qui, sous une apparence trompeuse, ne sont en réalité que des rafistolages successifs, incapables de répondre aux attentes du peuple.

Le président de la République a également insisté sur la disparition définitive de certaines notions et pratiques, telles que la sous-traitance et les contrats à durée déterminée. Il a précisé, dans ce cadre, que l’un des premiers projets sur lesquels il travaille actuellement est la révision du Code du travail.

Il a par ailleurs déclaré que l’État fera respecter la loi contre toute personne qui penserait pouvoir exploiter la sueur des travailleurs ou menacer de fermer son entreprise pour exercer une pression. Selon lui, une telle vision est erronée, non seulement dans l’interprétation de la Constitution, mais aussi dans la lecture de l’Histoire. Il a ajouté que la stabilité sociale est la condition première et naturelle à la création de richesses et à une véritable croissance économique. Tout comme l’employeur cherche un profit légitime, le travailleur a droit à la stabilité ainsi qu’à un salaire équitable et juste.

M.B