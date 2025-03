Kaïs Saïed dénonce les tentatives visant à discréditer et à dévaloriser les entreprises communautaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi 3 mars 2025, Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Hasna Jiballah, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des entreprises communautaires.

D’après un communiqué de la présidence de la République publié au milieu de la nuit à 1h21, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de raccourcir les procédures et d’explorer de nouveaux moyens de financement des projets proposés, notamment par les jeunes, pour la création de ce type d’entreprises.

Le président de la République a souligné que la situation actuelle est à la fois anormale et suspecte, expliquant que plusieurs projets sont entravés pour des raisons fallacieuses ou dans le but d’en bloquer d’autres. Il a également dénoncé les tentatives visant à discréditer et à dévaloriser ces initiatives.

Il a ainsi donné ses instructions pour aller de l’avant, faciliter les procédures et faire face aux manœuvres désespérées menées par certaines forces réactionnaires liées à des cercles bien connus, dont le seul objectif est de s’accaparer les richesses nationales. Il a rappelé que ces ressources appartiennent au peuple tunisien, comme le stipule la Constitution, et que les entreprises communautaires peuvent transformer toutes les régions du pays en pôles de richesse. Il a ajouté que la Tunisie regorge de ressources et de potentialités qui devraient bénéficier à leurs initiateurs et à l’ensemble de la population.

M.B.