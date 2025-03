Affaire de complot, Sonia Dahmani… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 mars 2025.





Entre la faim et la gale : le ramadan de Sonia Dahmani derrière les barreaux

Ramla Dahmani Accent a publié un statut lundi 3 mars 2025 pour rendre compte de la situation de sa sœur, l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue à la prison de la Manouba. Elle y décrit la faim qui tenaille les prisonnières en ce début du mois de ramadan, les acculant à manger une bouillie infecte ou jeûner indéfiniment. Elle a également signalé que, en plus de la faim, la gale s’est propagée.





L'OIM en Tunisie renforce son soutien humanitaire aux migrants vulnérables pendant le mois de ramadan

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a annoncé qu'elle poursuivra, en partenariat avec le Croissant-Rouge tunisien et ses autres partenaires, l'assistance humanitaire aux migrants les plus vulnérables, d'après une dépêche de la Tap. L’OIM a expliqué que cette initiative a pour intention particulière de répondre aux besoins des migrants les plus vulnérables au mois de ramadan.





Mohamed Ali Nafti prendra part au Sommet arabe extraordinaire au Caire

Sur instruction du chef de l’État, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, présidera la délégation tunisienne participant au Sommet arabe extraordinaire prévu au Caire le 4 mars 2025 et qui sera précédé́ par une réunion ministérielle préparatoire le 3 mars courant. C’est ce qu’a indiqué, lundi 3 mars 2025, un communiqué. Le sommet sera consacré́, selon ce même document, « à l'examen des derniers développements dans les territoires palestiniens, à la lumière des attaques contre le peuple palestinien





L’UGTT décrète une grève générale dans les municipalités

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, lundi 3 mars 2025, la décision de la Fédération des agents municipaux d’entamer une grève nationale sectorielle dans toutes les municipalités et les établissements qui en relèvent, et ce, le jeudi 13 mars 2025. Cette décision fait suite à la réunion du bureau administratif de la fédération, tenue le 18 février 2025. Lors de cette réunion, la détérioration de la situation dans le secteur et l’absence de dialogue efficace avec l’autorité de tutelle ont été évoquées.





Abbou dénonce un "jeu politique" dans l'affaire de complot et annonce une plainte contre Attessia

L'avocat et politicien Mohamed Abbou est intervenu lundi 3 février 2025 sur les ondes de Mosaïque FM au sujet de l’évolution du procès dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. « Le procès à distance a été instauré sous le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, dans un contexte précis lié au Covid-19 », a indiqué M. Abbou, en référence à l'intrediction imposée au détenu d'assister aux audiences. Il a ensuite qualifié ce processus judiciaire de jeu politique, où des hommes politiques ont été transformés en terroristes en l’absence d’un organe judiciaire indépendant.