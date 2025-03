Trump menace Zelensky : je pense que cette personne ne sera plus là très longtemps

Imprimer

Le président américain Donald Trump a poursuivi, lundi 3 mars 2025, ses menaces plus ou moins voilées contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il accuse de rejeter ses efforts pour mettre fin à la guerre.

« Cela ne devrait pas être si difficile de trouver un accord. Et cet accord pourrait avoir lieu très vite (...). Maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas trouver d'accord, et si ce quelqu'un ne veut pas d'accord, je pense que cette personne ne sera plus là très longtemps », a-t-il dit lundi lors d'un bref échange avec des journalistes.

Le président américain a également jugé que son homologue ukrainien devrait être davantage « reconnaissant » pour l'aide des Etats-Unis.

Mais il a également souligné que l'accord sur l'accès aux minerais ukrainiens, que Volodymyr Zelensky était censé signer à Washington vendredi avant que sa visite ne tourne court de manière spectaculaire, pouvait encore être conclu.

En commentaire de proposition de Volodymyr Zelensky, qui a jugé qu'un accord mettant fin à la guerre était encore « très, très lointain », Donald Trump a par ailleurs écrit sur son réseau Truth Social : « C'est la pire chose que Zelensky pouvait dire et l'Amérique ne va plus tolérer ça très longtemps. C'est ce que je disais, ce gars ne veut pas de paix tant qu'il a le soutien de l'Amérique ».

Dans un article paru vendredi, un responsable américain anonyme affirmait au New York Times que tous les envois d'équipement militaire à l'Ukraine décidés à la fin du mandat du précédent président Joe Biden pourraient être arrêtés immédiatement.

Interrogé à ce sujet lundi, Doanld Trump n'a pas répondu clairement.

« Le temps ne joue pas en faveur de Volodymyr Zelensky », a jugé lundi le conseiller à la Sécurité nationale américaine Mike Waltz, sur la chaîne Fox News.

« La patience du peuple américain à des limites, leurs portefeuilles ont des limites et les réserves d'équipement militaire ont des limites », a-t-il averti.

© Agence France-Presse