Mohamed Ali Nafti prendra part au Sommet arabe extraordinaire au Caire

Sur instruction du chef de l’État, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, présidera la délégation tunisienne participant au Sommet arabe extraordinaire prévu au Caire le 4 mars 2025 et qui sera précédé́ par une réunion ministérielle préparatoire le 3 mars courant. C’est ce qu’a indiqué, lundi 3 mars 2025, un communiqué.

Le sommet sera consacré́, selon ce même document, « à l'examen des derniers développements dans les territoires palestiniens, à la lumière des attaques contre le peuple palestinien frère dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, et des tentatives de le déplacer de sa terre, et ce afin de parvenir à une position arabe unifiée de solidarité́ et de soutien au peuple palestinien frère dans sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes et inaliénables ».

Et d’affirmer qu’« à cette occasion, la Tunisie réitérera sa position ferme en faveur de ces droits, au premier rang desquels figure l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine, avec Al Qods Al-Charif comme capitale ».

Notons aussi que le ministre aura également des rencontres bilatérales avec un certain nombre de ses homologues dans les pays arabes frères.

D’après communiqué