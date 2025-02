Kaïs Saïed, Mohamed Boughalleb, journalistes… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 22 au 23 février 2025.





Saïed : la Cité médicale des Aghlabides permettra de créer cinquante mille emplois

Le président de la République, Kaïs Saïed a indiqué que le secteur de la santé commençait à se rétablir. Il a évoqué l'entame de la réalisation de plusieurs projets à savoir celui de la Cité médicale des Aghlabides. S'exprimant le 22 février 2025 lors d'une réunion avec le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, Kaïs Saïed a assuré que le projet a été bloqué à de nombreuses reprises à l'échelle nationale et internationale. Selon lui, ce projet était une véritable destination capable d'attirer même des étudiants des pays subsahariens.





Mohamed Boughalleb : je suis journaliste et non vendeur de casseroles

Le journaliste Mohamed Boughalleb a, d'un ton ironique, indiqué qu'il voulait faire son travail de journaliste et non vendre des casseroles. Il a salué le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et les journalistes qui l'ont soutenu lors de son emprisonnement. S'exprimant le 22 février 2025 durant l'assemblée générale ordinaire du SNJT, Mohamed Boughalleb a assuré qu'il ne comptait servir les intérêts de personne et qu'il continuera à prendre ses propres décisions tel que son cerveau le dicte. Il a indiqué avoir ressenti une grande injustice et tristesse lors de son arrestation et sa détention depuis le 22 mars 2024.





Le SNJT appelle à une grève générale des journalistes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a clôturé les travaux de son assemblée générale ordinaire, tenue le 22 février 2025, par la publication de sa motion générale. Cette motion évoque la situation difficile dans laquelle se trouve le secteur et l’ensemble de ses acteurs. Elle liste également un ensemble de revendications. Il est à noter que les travaux de l’assemblée générale ont également connu la démission de la journaliste Amira Mohamed du bureau exécutif du syndicat. Par ailleurs, les journalistes rassemblés ont convenu d’organiser une grève générale dont le bureau exécutif fixera la date et les modalités.





Entretien entre le MAE tunisien et son homologue ukrainien

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien, Andriy Sybiha. Dans un communiqué du 22 février 2025, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'entretien a porté sur la coopération tuniso-ukrainienne et les mécanismes permettant de la développer dans les domaines économique, commercial et universitaire.





Hajji : l'étudiant mort à Kairouan était victime d'une méningite

Le décès d'un étudiant à Raqqada, du gouvernorat de Kairouan a suscité la colère et l'indignation des étudiants de la région. Leur camarade, selon plusieurs récits, était victime de la difficulté d'accès aux soins médicaux et de la négligence de responsables régionaux, dont le directeur du foyer où il a été admis. En colère et frustrés, les étudiants ont organisé un premier rassemblement de protestation qui a eu lieu le 20 février 2025 devant la direction régionale des services universitaires de Kairouan. Le lendemain, un second mouvement de protestation a éclaté à la suite de la distribution par le commissariat régional de la santé de Kairouan d'un médicament dans du papier hygiénique.