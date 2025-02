La société civile appelle à une manifestation à Gafsa mercredi 26 février

L'Union régionale du travail de Gafsa, la section régionale de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, la section régionale de l'Ordre des avocats et l'Union générale des étudiants tunisiens à Gafsa ont publié une déclaration conjointe, annonçant leur décision de s'engager dans une série de mouvements militants pour défendre les droits à l'éducation, l'emploi et aux prestations des citoyens de la région.





Une journée de colère régionale est annoncée en guise de protestation contre la crise profonde qui affecte la région en raison de la détérioration de l'infrastructure délabrée, du taux de chômage élevé, de la dégradation des services de santé et de la pollution environnementale. Cette situation résulte de l'échec de l'État à assumer ses responsabilités en matière de développement, ce qui a entraîné une crise sociale et un blocage des perspectives d'avenir.





Les signataires appellent tous les citoyens libres de Gafsa à participer à une marche de protestation le mercredi 26 février 2025 à partir de 10h du matin devant le siège de l'Union régionale du travail de Gafsa.





Cette décision intervient à la suite des événements douloureux ayant causé la mort de six citoyens et face à la politique de marginalisation et d'appauvrissement, ainsi qu'à l'indifférence des autorités face aux demandes légitimes de développement et d'emploi dans la région de Gafsa.





S.H