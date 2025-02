Le ministère du Commerce prévoit une baisse du taux d’inflation

Le ministère du Commerce a annoncé, dimanche 23 février 2025, que le taux d’inflation continuera de baisser au cours des mois de février et mars 2025, avec des réductions supplémentaires sur les prix des produits de consommation essentiels, en particulier pendant le mois de ramadan.

En janvier 2025, le taux d’inflation a enregistré une diminution pour atteindre 6 %, contre 6,2 % en décembre et 7,8 % durant le même mois de l’année précédente.



Cette tendance à la baisse, qui dure depuis près de 23 mois (depuis mars 2023), a été expliquée par le ministère, dans un communiqué, par les efforts soutenus pour contrôler l’évolution des prix et rationaliser les hausses.



Le ministère base ses prévisions de poursuite de la baisse de l’inflation sur plusieurs mesures stratégiques. Parmi celles-ci, le gel des hausses des prix des produits régulés et la rationalisation des augmentations pour les produits libres, voire leur maintien au même niveau. En outre, la saison des soldes d’hiver se poursuivra jusqu’à fin février 2025, avec une possibilité de prolongation jusqu’à mi-mars. Des promotions exceptionnelles, notamment pour les vêtements de fête, sont également prévues en collaboration avec les professionnels.





Par ailleurs, le ministère a souligné la prolongation des accords concernant les prix maximaux des viandes de volaille et des œufs, en coordination avec les professionnels, ainsi que des réductions automatiques de la viande rouge durant les fins de semaine. Il y aura également des interventions sur les prix des viandes importées réfrigérées, qui seront plafonnés à 35,5 dinars le kg pour le bétail et à 38,2 dinars le kg pour l’agneau. Des offres spécifiques seront également proposées pour la viande locale dans les points de vente officiels, au prix de 34,5 dinars le kg pour le bétail et 42 dinars le kg pour l’agneau.





En ce qui concerne les mois de février et mars 2025, des mesures supplémentaires sont prévues pour limiter les hausses de prix sur des produits comme les fruits secs, les légumes (poivrons, tomates, pommes de terre, oignons secs), les fruits (bananes, pommes), et toute autre denrée susceptible de connaître une inflation excessive ou injustifiée.





Enfin, le ministère a annoncé la mise en place de nouveaux points de vente directs du producteur au consommateur dans plusieurs régions, qui devraient permettre de garantir l’approvisionnement en produits essentiels. Parallèlement, les grandes et moyennes surfaces lanceront des offres commerciales spéciales pour le mois de ramadan, ce qui devrait favoriser une baisse continue des prix et contribuer à réduire l’inflation.





S.H (Avec Tap)