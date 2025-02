Montassar Ben Romdhane : la grève du 26 février réussira !

Le membre de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Montassar Ben Romdhane, a affirmé, dimanche 23 février 2025, à Echaâb News que la grève prévue le 26 février s’inscrit dans le cadre de la défense des revendications des enseignants.



Le syndicaliste a souligné que la grève est un droit légitime garanti par les lois nationales et les conventions internationales. Il a également insisté sur le fait que la seule voie pour résoudre les conflits et garantir la justice reste une négociation sérieuse avec les autorités.





Il a précisé que cette grève n’est pas qu’une simple protestation, mais un message clair indiquant que la dignité est une ligne rouge. L’amélioration du système éducatif ne peut se faire sans la reconnaissance de la valeur des enseignants et la garantie de leurs droits.





Il a aussi dénoncé les menaces de retenues sur salaire et les atteintes au travail syndical, les qualifiant d’outils visant à briser la volonté des grévistes et à maintenir les enseignants dans une situation de précarité. Il a rappelé que la décision de grève n’a pas été prise de manière arbitraire, mais après une série de conférences, de réunions et de consultations impliquant les représentants des enseignants au niveau régional et local. Ces derniers estiment que les droits ne se concèdent pas, mais se conquièrent par la lutte.





Il a appelé à l’unité et à la discipline pour garantir le succès des revendications, mettant en garde contre toute tentative de découragement ou d’intimidation des enseignants. Il a conclu en affirmant qu’il n’y a pas de compromis possible entre ceux qui bafouent les droits et ceux qui les défendent avec détermination.





S.H