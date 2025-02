Siliana : arrestation d'un agent de la Garde nationale ayant menacé de tuer sa femme

Le porte-parole près le tribunal de première instance de Siliana, Issa Guesmi, a indiqué que le ministère public avait ordonné la détention d'un agent de la Garde nationale pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, Issa Guesmi a affirmé que l'agent de la Garde nationale a été arrêté à la suite du dépôt d'une plainte par son épouse. Il est poursuivi en vertu de la loi relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Il est à noter que l'épouse avait publié une vidéo le 21 février 2025 affirmant avoir reçu des menaces de mort. Elle a assuré être en possession de preuves et que des témoins avaient assisté à la chose. Elle a indiqué avoir été victime d'agressions verbales à plusieurs reprises.

« J’ai déposé une plainte auprès du procureur de la République… Il continue à m'agresser et à me menacer de mort… Il m’a affirmé qu’il me tuera si je portais plainte pour obtenir ma pension alimentaire… Je suis restée chez moi sans sortir depuis trois jours, car il ne cesse de passer devant ma maison… Je ne veux pas mourir… Je veux vivre pour mes enfants », a-t-elle dit en sanglotant.

S.G