La coopération africaine au centre d’une rencontre entre Kaïs Saïed et Mohamed Ali Nafti

Le président de la République, Kaïs Saïed, a abordé lors de la rencontre qu’il a eue, hier après-midi, vendredi 21 février 2025, au palais de Carthage, avec Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, les résultats de la participation tunisienne aux travaux de la 38e session ordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba, ainsi que les résultats des discussions bilatérales qui ont eu lieu en marge de cet événement.

Selon un communiqué publié vers 4h du matin, le président a réaffirmé la fierté de la Tunisie de son appartenance à l'Afrique, soulignant dans ce contexte la nécessité de faire en sorte que les recommandations issues de ce sommet trouvent rapidement leur voie vers la mise en œuvre. Il a précisé que les sommets et conférences internationales ne doivent pas être une fin en soi, mais qu’ils doivent être accompagnés de décisions concrètes qui se traduisent dans les plus brefs délais par des actions sur le terrain.

Il a également mentionné que le continent africain et ses peuples continuent de souffrir des ravages des guerres et du pillage de leurs ressources, soulignant que le rêve des fondateurs lors de la création de l'organisation de l’unité africaine était que l’Afrique appartienne aux Africains. Bien que le nom ait changé, la réalité de nombreux territoires n’a guère évolué.

Le président a donné ses instructions pour intensifier la coopération économique avec de nombreux pays africains, notamment ceux avec lesquels la Tunisie entretient des relations de longue date, comme celles issues de l’ouverture des universités tunisiennes aux étudiants africains depuis les années 1960, facilitant ainsi la coopération avec leurs pays d’origine, ainsi qu’avec de nombreux autres pays.

Par ailleurs, le président a souligné la nécessité de diversifier les partenariats, notamment avec les pays asiatiques et ceux d'Amérique du Sud. L’essentiel est l’indépendance de la décision tunisienne et la défense des intérêts de la Tunisie, en portant haut le drapeau tunisien et en en étant fier partout dans le monde.

Le président a rappelé que la Tunisie, notamment dans le contexte des changements rapides que connaît le monde aujourd’hui, reste ferme dans ses positions, notamment en soutenant le peuple palestinien dans sa lutte pour récupérer son droit légitime à un État indépendant en Palestine, sur l’ensemble de son territoire, avec Jérusalem comme capitale.

Il a aussi abordé la question du retour des fonds détournés à l’étranger, qui appartiennent au peuple tunisien. Il a recommandé de multiplier les efforts diplomatiques pour soulever ce sujet sur différentes plateformes internationales et régionales, en particulier devant l'Assemblée générale des Nations unies, car les actions judiciaires entreprises depuis 2011, ainsi que de nombreuses autres tentatives, ont montré leurs limites. Il est prioritaire de coordonner avec d’autres pays pour récupérer ces fonds, afin de ne pas rester dans l’attente éternelle de promesses et de déclarations d'intentions qui ne se concrétiseront jamais.

Enfin, le président a évoqué la nécessité de renforcer les efforts à l’échelle internationale pour mieux accompagner les Tunisiens à l’étranger, accélérer la fourniture des services pour eux et se préparer dès à présent à faciliter leur retour en Tunisie pour passer leurs vacances en famille et entre proches dans notre cher pays.

S.F