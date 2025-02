Sihem Ben Sedrine, Abir Moussi, migrants… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 19 février 2025 :





Sihem Ben Sedrine remise en liberté, mais toujours interdite de voyage

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a décidé, mercredi 19 février, la remise en liberté de Sihem Ben Sedrine, qui avait fait appel de la décision du premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier, selon le porte-parole de la Cour, Habib Torkhani, cité par l’agence de presse Tap. Habib Torkhani a précisé que la chambre d’accusation a examiné l’appel de Mme Ben Sedrine contre le rejet de sa demande de libération dans l’affaire du falsification du rapport final de l’Instance Vérité et Dignité (IVD).







Abir Moussi frôlerait l'état comateux

Le comité de défense de la présidente du PDL (Parti destourien libre), Abir Moussi a tenu une conférence de presse, mercredi 19 février 2025, pour revenir sur son état de santé ainsi que sur les derniers développements de sa situation. Le membre du comité et l'avocat, Karim Krifa a assuré, lors de son intervention, qu'Abir Moussi maintient sa grève sauvage de la faim, soulignant que « son état de santé est devenu critique et que son taux de glycémie a atteint 0,5 g, frôlant ainsi l'état comateux ». Il a ajouté que même les médecins avaient mis en garde contre la gravité de son état







Rapatriement forcé de migrants tunisiens depuis l'Allemagne

Un vol de rapatriement forcé de migrants tunisiens, organisé depuis l'Allemagne, est prévu pour ce mercredi 19 février 2025. Selon l’organisation « Deportation Alarm », le vol décolle à midi depuis l’aéroport de Leipzig/Halle et se pose à l’aéroport d’Enfidha vers 14h30. Le nombre de passagers n’a pas été précisé. Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a rappelé sur les réseaux sociaux que le rapatriement forcé collectif est contraire aux conventions internationales.







Accident tragique à Gafsa : les habitants en colère descendent dans la rue

Les habitants de Gafsa sont descendus dans la rue mercredi 19 février 2025 pour protester contre l’accident tragique survenu la veille et exiger une amélioration des infrastructures de santé dans la région. Les manifestants dénoncent les conditions ayant contribué à ce drame et appellent les autorités à agir pour réduire la fréquence des accidents sur les routes locales. L’accident s’est produit hier vers six heures du matin sur la route régionale n°201, reliant Om Larayes à Redeyef.







Grève générale à Om Larayes

Une grève générale a été décrétée à Om Larayes pour demain, jeudi 20 février 2025, apprend Business News de sources associatives locales. La grève survient suite à un tragique accident de la route survenu hier sur la route régionale n° 201 reliant la délégation d’Om Larayes et Redeyef du gouvernorat de Gafsa. Le bilan provisoire de l’accident est de six morts et neuf blessés dont certains sont en état grave. Un poids lourd et un bus en direction de Sfax, partant d'Om Larayes, se sont violemment percutés, provoquant un carnage.