Trump répond à Zelensky et le traite de « dictateur sans élections »

Sur X, le président américain Donald Trump a répondu, mercredi 19 février 2025, au président ukrainien Volodymyr Zelensky en le traitant de « dictateur sans élections » et l’accusant de « vouloir que la "manne financière" continue ».

« J’aime l’Ukraine, mais Zelensky a fait un travail terrible, son pays est en ruines et des MILLIONS de personnes sont mortes inutilement », a écrit Donald Trump.

Ce matin, le président ukrainien a jugé que son homologue américain vivait « dans un espace de désinformation russe », au lendemain de critiques acerbes de Donald Trump reprenant la rhétorique du Kremlin, dans un contexte de rapprochement russo-américain.

« Pensez-y : un comédien au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars pour une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, qui n’avait jamais eu besoin de commencer, mais une guerre qu’il ne pourra jamais régler sans les États-Unis et "Trump". Les États-Unis ont dépensé 200 milliards de dollars de plus que l’Europe, et l’argent de l’Europe est garanti, tandis que les États-Unis ne récupéreront rien », a rétorqué Donald Trump sur X.

Il ajoute en taclant son prédécesseur : « Pourquoi le "somnolent" Joe Biden n’a-t-il pas exigé une égalisation, alors que cette guerre est bien plus importante pour l’Europe que pour nous ? Nous avons un grand et magnifique océan comme séparation.

En plus de cela, Zelensky admet que la moitié de l’argent que nous lui avons envoyé a "disparu". Il refuse d’organiser des élections, est très bas dans les sondages ukrainiens, et la seule chose qu’il savait bien faire était de manipuler Biden "comme un violon" ».

Le président américain ajoute : « Un dictateur sans élections, Zelensky a intérêt à agir vite s’il veut encore avoir un pays. Pendant ce temps, nous négocions avec succès une fin à la guerre avec la Russie, une chose que tout le monde admet que seul "Trump", et l’administration Trump, peut faire. Biden n’a jamais essayé, l’Europe a échoué à apporter la paix, et Zelensky veut probablement que la "manne financière" continue ».









R.B.H