Accident tragique à Gafsa : les habitants en colère descendent dans la rue

Les habitants de Gafsa sont descendus dans la rue mercredi 19 février 2025 pour protester contre l’accident tragique survenu la veille et exiger une amélioration des infrastructures de santé dans la région.

Les manifestants dénoncent les conditions ayant contribué à ce drame et appellent les autorités à agir pour réduire la fréquence des accidents sur les routes locales.

L’accident s’est produit hier vers six heures du matin sur la route régionale n°201, reliant Om Larayes à Redeyef. Une collision entre un poids lourd et un bus en direction de Sfax, parti d’Om Larayes, a causé la mort de six personnes sur place. Neuf autres ont été blessées, dont plusieurs grièvement. Malgré l’intervention rapide des secours, la violence de l’impact a laissé peu de chances aux victimes.

D’après une source paramédicale citée par Mosaïque, quatre blessés ont pu quitter l’hôpital, tandis que quatre autres y restent sous surveillance, leur état étant jugé stable. Un blessé a été transféré à l’hôpital de Kairouan, dont il est originaire.

Les autorités ont ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce drame.

M.B.Z