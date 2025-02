Néji Ghandri : les banques tunisiennes ont prouvé leur solidité et leur résilience

Imprimer

Le président du Conseil Bancaire et Financier, Néji Ghandri, a mis l'accent sur la tenue d'événements, tels que le "Africa Banking Forum" se déroulant actuellement en Tunisie, afin d'évaluer le secteur bancaire tunisien.

S'exprimant le 19 février 2025 durant Expresso de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Néji Ghandri a affirmé que le "Africa Banking Forum" permettait d'évaluer l'efficacité du secteur bancaire tunisien par rapport aux autres pays et de tisser des liens avec des banques du continent africain.

« Ce genre d'événement est important... Il nous permet d'établir un benchmark par rapport aux autres banques africaines, de créer de nouveaux liens et d'étudier les moyens facilitant le commerce extérieur et l'investissement étranger... Nous pouvons œuvrer pour le développement de l'export vers le continent africain qui reste à fort potentiel », a-t-il ajouté.

Néji Ghandri a évoqué le développement des sujets d'intérêts tels que la question de la diaspora africaine et le rôle à jouer dans l'investissement. Il a mentionné le défi de la transition énergétique. Le président du Conseil Bancaire et Financier est, également, revenu sur l'importance de l'intelligence artificielle et a indiqué que la Tunisie avait réussi à développer plusieurs applications reposant sur cette technologie.

« Nous devons être confiants face à la stabilité du secteur bancaire en Tunisie... Les banques ont fait preuve de résilience malgré les crises successives... La moyenne du ratio de solvabilité est de 10% contre une moyenne de 14,5%... Sur le plan liquidité, qualité de portefeuille et solidité financière, le secteur bancaire se trouve dans une situation confortable », a-t-il ajouté.

Néji Ghandri a considéré que la Tunisie était face à un autre défi à savoir celui de la promotion des PME tunisiennes. Il a rappelé que la Tunisie jouissait d'un emplacement stratégique multipliant les opportunités et les perspectives. Selon lui, l'économie tunisienne reste résiliente malgré les crises à l'échelle interne et internationale.

Le président du Conseil Bancaire et Financier a indiqué que les banques tunisiennes avaient conclu plusieurs partenariats avec des banques africaines. Certaines ont déjà établi des filiales ou des correspondants de grande envergure. Il a, aussi, expliqué que certaines entreprises africaines sont prêtes à investir et à accompagner les banques tunisiennes.

S.G