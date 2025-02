Haut-commissaire aux droits de l’Homme, UGTT, accident de la route… Les 5 infos de la journée

18 février 2025





Le Haut-commissaire aux droits de l’Homme exhorte les autorités tunisiennes à cesser la répression

Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Thameen Al-Kheetan a publié mardi 18 février 2025, les notes d'une conférence de presse dénonçant « la répression en Tunisie ». L’organisation y indique que « les autorités tunisiennes doivent mettre un terme à la vague d’arrestations, de détentions arbitraires et d’incarcérations visant des défenseurs des droits humains, des avocats, des journalistes, des militants et des figures politiques ».





Les frondeurs de l’UGTT lèvent leur sit-in et appellent à une instance administrative nationale

Le groupe de frondeurs du bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, dans un communiqué daté du mardi 18 février 2025, « à la convocation d'une instance administrative nationale, qui n'a pas été réunie depuis septembre 2024, en violation du règlement intérieur, pour examiner la situation interne de l'organisation, et ce, au plus tard à mi-mars 2025 ». Les contestataires et signataires du document, Slaheddine Selmi, Othman Jallouli, Taher Mezzi, Anouar Ben Gaddour et Monêm Amira, ont également appelé au « lancement d'une initiative de sauvetage, qui respecte le statut et le règlement intérieur de la centrale syndicale, et qui soit présentée dans le respect des cadres juridiques afin d'en garantir le succès ».





En vidéos : drame à Gafsa, six morts et neuf blessés dans un accident de la route

Un tragique accident a eu lieu sur la route régionale n° 201 reliant la délégation d’Om Larayes et Redeyef du gouvernorat de Gafsa ce mardi 18 février 2025, à 5 heures du matin. Un poids lourd et un bus en direction de Sfax, partant d'Om Larayes, se sont violemment percutés, provoquant un carnage. Les images de l’accident, choquantes et difficiles à regarder, témoignent de la violence de la collision. L’accident a engendré un bilan lourd et douloureux, six morts et neuf blessés dont plusieurs en état grave.







Sbeitla - Décès de la jeune fille qui s'est immolée par le feu

La jeune élève de treize ans qui s'est immolée par le feu à Sbeitla, dans le gouvernorat de Kasserine, est décédée mardi 18 février 2025 des suites de ses blessures, a annoncé son collège. En signe de deuil, les cours ont été suspendus dans l’après-midi dans tous les établissements éducatifs de la région. Le 1er février 2025, l’adolescente s’était immolée alors qu’elle se trouvait dans son collège, à Sbeitla.





Robanna : les radios privées contribuent aux efforts de construction et d’édification

Le président du Syndicat national des propriétaires des radios privées, Mohamed Kamel Robbana, a signalé le manque de soutien de la part de l'État à ces entités. Il a rappelé que les médias privés représentaient 70 % de l'audience. Invité mardi 18 février 2025 à Sbeh El Ward, de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Mohamed Kamel Robanna a mis l’accent sur l’importance des médias en Tunisie. Il a expliqué que le récent communiqué publié par le syndicat avait pour but de rappeler que les radios privées faisaient partie du paysage national et qu’elles avaient leur rôle à jouer dans la construction du pays.