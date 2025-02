Affaire Jilani Daboussi - Refus de libération de Noureddine Bhiri

La chambre des mises en accusation près de la Cour d'appel de Tunis a rejeté, mardi 18 février 2025, la demande de libération du dirigeant du mouvement Ennahdha et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, ainsi que d'autres accusés dans l'affaire du décès de l'ancien député Jilani Daboussi, indiquent des sources concordantes.

Jilani Daboussi est décédé à l’âge de 67 ans, quelques heures après sa libération de la prison civile de la Mornaguia. Il y avait été incarcéré du 7 octobre 2011 au 7 avril 2014, soit une détention de deux ans et demi. Une période bien supérieure aux délais légaux fixés à quatorze mois. Malgré les nombreuses demandes de libération et la détérioration de son état de santé, la justice avait maintenu en détention l’ancien élu sous Bourguiba et Ben Ali.

L'instruction menée par le doyen des juges d'instruction a abouti à plusieurs décisions, dont l’émission de mandats de dépôt à l’encontre d’une ancienne médecin du système pénitentiaire, d’un cadre judiciaire retraité, de l'ancien ministre de la Justice et dirigeant du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, ainsi que de Mondher Ounissi, également membre d'Ennahdha, en sa qualité d'ancien conseiller au ministère de la Santé.

S.H