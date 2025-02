Coupe du monde des clubs : le trophée en tournée en Tunisie

La Fédération internationale de Football Association (FIFA) a diffusé, mardi 18 février 2025, des images évocatrices du prestigieux trophée de la Coupe du Monde des Clubs, immortalisées dans deux lieux emblématiques de la Tunisie : l'amphithéâtre romain d'El Jem et la majestueuse Mosquée Zitouna, au cœur de Tunis.

Ce geste symbolique s'inscrit dans le cadre des festivités entourant la participation historique de l’Espérance Sportive de Tunis à ce tournoi mondial, une étape majeure pour le club et le football tunisien.

Le trophée est arrivé en Tunisie le samedi 15 février 2025, suscitant un engouement parmi les fans et les passionnés de football du pays. Ce moment de célébration n’est pas seulement une reconnaissance de la place qu’occupe l’Espérance Sportive de Tunis sur la scène internationale, mais aussi un hommage à l’histoire et à la culture du pays.

Accompagnant la publication de ces images, la FIFA a choisi des mots empreints de poésie pour exprimer la beauté et l'unicité de la Tunisie : « Oh, Tunisie verdoyante, ô perle des souhaits ». Une déclaration qui résonne comme un clin d’œil à la richesse naturelle et culturelle du pays, tout en soulignant le rôle central de la Tunisie dans le rayonnement du football arabe et africain.

Le choix de l'amphithéâtre d'El Jem, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de la Mosquée Zitouna, symbole spirituel et architectural de Tunis, pour accueillir le trophée, revêt une signification profonde.

S.G