Les frondeurs de l’UGTT lèvent leur sit-in et appellent à une instance administrative nationale

Le groupe de frondeurs du bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, dans un communiqué daté du mardi 18 février 2025, « à la convocation d'une instance administrative nationale, qui n'a pas été réunie depuis septembre 2024, en violation du règlement intérieur, pour examiner la situation interne de l'organisation, et ce, au plus tard à mi-mars 2025 ».

Les contestataires et signataires du document, Slaheddine Selmi, Othman Jallouli, Taher Mezzi, Anouar Ben Gaddour et Monêm Amira, ont également appelé au « lancement d'une initiative de sauvetage, qui respecte le statut et le règlement intérieur de la centrale syndicale, et qui soit présentée dans le respect des cadres juridiques afin d'en garantir le succès ». Ils ont décidé de lever le sit-in, qui dure depuis treize jours au siège de la centrale, et ont appelé à la tenue d'un congrès extraordinaire. Ils ont expliqué que « les travaux du dernier congrès ont été interrompus par son président, sans que la note interne ne soit votée et sans discussion du point n°12 y figurant, opérant de fait un putsch sur la volonté du conseil et falsifiant les faits ».

Les raisons de ces décisions sont les suivantes : « Le secrétaire général de l'organisation a choisi d'éviter le dialogue avec une partie des structures, il a décidé de quitter son bureau contrairement à ce qu'il avance, et il est en train de préparer une mission à l'étranger de douze jours, laissant l'organisation en pleine crise », a précisé le même document.

I.N.