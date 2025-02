Rachida Dati au Sahara occidental : Alger, scandalisée, critique avec virulence la France

La visite effectuée, lundi 17 février 2025, par la ministre française de la Culture, Rachida Dati, au Sahara occidental, territoire au statut non défini à l'ONU, « est d'une gravité particulière » et « est condamnable à plus d'un titre », a déclaré, mardi 18 février 2025, le ministère algérien des Affaires étrangères.

Le Sahara occidental, vaste zone désertique, est une ex-colonie espagnole contrôlée à environ 80% par le Maroc mais revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, en conflit depuis 50 ans avec Rabat, et soutenus par l'Algérie.

Fin juillet, le président français Emmanuel Macron a apporté un soutien à un plan d'autonomie de ce territoire, « sous souveraineté marocaine », proposé par Rabat, rompant avec la position traditionnelle de Paris favorable au processus de l'ONU, et provoquant une grave crise avec Alger.

« La visite est condamnable à plus d'un titre. Elle a traduit un mépris insigne de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de Sécurité » de l'ONU, a affirmé le ministère algérien dans un communiqué.

« Elle aide à la consolidation du fait accompli marocain au Sahara occidental, territoire où un processus de décolonisation reste inachevé et où l'exercice d'un droit à l'autodétermination demeure inaccompli », a-t-il ajouté. Cette « visite malvenue renvoie l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle », a poursuivi le ministère.

« Ce faisant, le gouvernement français se disqualifie davantage et s'isole par rapport à l'action des Nations unies visant à détester un règlement du conflit du Sahara occidental sur la base d'un strict respect de la légalité internationale », selon lui.

En octobre dernier, une résolution du Conseil de sécurité, soutenue par 12 des 15 membres, a appelé à une solution « réaliste et mutuellement acceptable » au Sahara occidental.

Lundi, Mme Dati avait qualifié d'« historique » sa visite, la « première d'un ministre français dans les provinces du Sud », en utilisant la terminologie employée par le Maroc pour désigner ce territoire, à son arrivée à Laâyoune pour lancer un centre culturel français.

Le Sahara occidental, situé sur la côte atlantique et bordé par le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, est considéré comme un « territoire non autonome » par l'ONU qui y avait prévu un référendum d'autodétermination lors de l'installation de la mission Minurso en 1991, jamais concrétisé.

Le cessez-le-feu a volé en éclats à la mi-novembre 2020 après le déploiement de troupes marocaines à l'extrême sud du territoire pour déloger les indépendantistes qui bloquaient l'unique route vers la Mauritanie, selon eux illégalement car inexistante en 1991.

