En vidéos : drame à Gafsa, six morts et neuf blessés dans un accident de la route

Un tragique accident a eu lieu sur la route régionale n° 201 reliant la délégation d’Om Larayes et Redeyef du gouvernorat de Gafsa ce mardi 18 février 2025, à 5 heures du matin.

Un poids lourd et un bus en direction de Sfax, partant d'Om Larayes, se sont violemment percutés, provoquant un carnage. Les images de l’accident, choquantes et difficiles à regarder, témoignent de la violence de la collision. L’accident a engendré un bilan lourd et douloureux, six morts et neuf blessés dont plusieurs en état grave.

Les secours sont rapidement intervenus, mais la violence de l'impact a laissé peu de chances aux victimes. Les proches des défunts ont été appelés sur place pour identifier les corps, une procédure douloureuse et déchirante face à l’ampleur de la tragédie.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident meurtrier. En attendant, l'émotion est vive dans la région, où la communauté pleure les victimes et attend des réponses sur ce qui a pu mener à une telle catastrophe sur cette route pourtant stratégique.

H.K