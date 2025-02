Grève sectorielle de deux jours des agents de l’Office national des postes

La Fédération générale de la Poste, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), maintient la grève sectorielle de deux jours, les 25 et 26 février courant, et appelle les agents de l’Office national des postes à s’y préparer et à participer massivement.

Le syndicat a exprimé sa colère face à la non-application de l'accord du 19 septembre 2024. Il a fermement condamné la politique d'atermoiement et de procrastination adoptée par l'autorité de tutelle. C’est ce qu’a rapporté Echaab News, l’organe de presse de la centrale syndicale.

Rappelons dans ce cadre que le comité central de conciliation au sein du ministère des Affaires sociales, a organisé une réunion, le 19 septembre 2024, présidée par le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, suite à laquelle il a été décidé de reporter la grève prévue du 23 au 25 février 2024 au 24 février 2025 à partir de 18h00 jusqu’au 26 février 2025 à 18h00.

Un PV a été signé, sur lequel les deux parties se sont mises d’accord sur un ensemble de revendications à satisfaire. Or, le syndicat estime que l’accord n’a pas été respecté.

Parmi les points évoqués :

Le règlement intérieur spécifique aux agents de l’Office national des postes est prêt et l’administration s’est engagée à le présenter à la réunion du conseil d’administration prévue pour le 22 février 2025

La promotion de certains agents de la liste du 2 octobre 2020 n’a pas été publiée malgré les promesses réitérées.

L’autorité de tutelle poursuit le blocage de la mise en place du fonds social au profit des agents de la poste

L’administration refuse d’étudier les demandes d’intégration des agents de gardiennage et de nettoyage.

I.N.