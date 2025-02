Réunion de crise pour lutter contre la violence dans le sport en Tunisie

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a publié un communiqué ce lundi 17 février 2025, indiquant qu’une réunion avait eu lieu pour discuter des causes de la violence récemment constatée lors de plusieurs événements sportifs.

En effet, la Tunisie a été témoin de scènes de violence ce dimanche 16 février 2025, lors de la Supercoupe de Tunisie, opposant l’Espérance Sportive de Tunis au Stade Tunisien, ainsi que d’autres scènes de violence qui se sont déroulées à la salle Mohamed Fatnassi, lors du match de basketball opposant les équipes jeunes du Club Africain et de l’Association Sportive des Ciments de Bizerte.

Le communiqué mentionne la présence de plusieurs responsables du secteur sportif en Tunisie, dont le ministre Sadok Mourali, le président de la FTF, Moez Nasri, ainsi que d'autres hauts dirigeants du ministère de l’Intérieur.

La réunion a souligné que le niveau de violence avait pris une tournure inquiétante, menaçant la paix sociale en créant un climat de haine et en exacerbant les tensions régionales, ce qui pourrait compromettre la sécurité et la stabilité du pays.

Face à ce constat, plusieurs mesures ont été décidées. Parmi celles-ci, l'imposition de sanctions complémentaires en coordination avec le ministère de la Justice, interdisant l’accès aux stades pour les individus suspectés ou condamnés pour des actes de violence. Il a également été demandé aux instances de la FTF ainsi qu'aux intervenants du secteur de faire appliquer la loi en cas de débordements et de sanctionner les responsables, allant jusqu'à l'imposition de matchs à huis clos pour les clubs dont les supporters seraient responsables des violences et des troubles.

Le communiqué a également souligné l’importance du rôle des médias, appelés à participer à la préservation de la paix sociale et à sensibiliser les supporters à travers des programmes sportifs. Il leur a été demandé d’éviter la diffusion de déclarations incendiaires ou de tout contenu susceptible d’aggraver la situation. Enfin, les responsables de toutes les structures sportives, qu’il s’agisse des présidents de fédérations, des clubs, des dirigeants, des entraîneurs ou des joueurs, ont été invités à faire preuve de responsabilité et à s’abstenir de toute déclaration pouvant raviver les tensions régionales et nuire à l’ordre public.

H.K