Sonia Dahmani, Abir Moussi, Ahmed Saidani… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 février 2025.





Affaire des prisons : la Cour de cassation se prononce en faveur de Sonia Dahmani

La Cour de cassation a décidé, lundi 3 février 2025, de casser et de renvoyer la décision de la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire opposant l’administration pénitentiaire à l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani. La chambre d’accusation avait ordonné le renvoie de l’affaire devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. La Cour de cassation, après avoir accepté le pourvoi de la défense, a ainsi décidé de renvoyer à la chambre d’accusation le dossier pour qu’il soit réexaminé avec une différente composition.





Procès d’Abir Moussi : le comité de défense dénonce des irrégularités et se retire

Le comité de défense de l’avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue le lundi 3 février 2025, son boycott du procès d’Abir Moussi suite aux multiples atteintes à la loi qu’il a constatées. L’avocat Ali Bejaoui a d’abord précisé que le comité de défense s’était réuni après avoir reçu une lettre d’Abir Moussi, dans laquelle elle demandait à ses avocats de ne plus la représenter devant les tribunaux.





Le député Ahmed Saidani critique violemment Kaïs Saïed : il se déplace avec un dossier rouge !

S’exprimant lors de la plénière du 3 février 2025, le député Ahmed Saidani a estimé que la Tunisie passait de la « décennie noire » à la « vingtaine noire ». Selon lui, le pays traverse une période de tromperie du peuple. Il a déploré la gestion du gouvernement et du président de la République, Kaïs Saïed. « Nous avons un président qui se déplace avec un dossier rouge… Il enlace les enfants et les embrasse… Notre plus grande réalisation est une piscine olympique... Nous n’avons pas pu criminaliser la normalisation… C’est la situation dans laquelle se trouve notre pays… Nous ne devons pas mentir au peuple tunisien… Le mensonge est la fin politique et éthique de tout système », a-t-il regretté.





Mandat de dépôt contre le prédicateur Mohamed Hentati

Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné, lundi 3 février 2025, l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre du prédicateur Mohamed Hentati. Ce dernier a été interpellé pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il est légalement tenu. Mohamed Hentati a été déféré devant la chambre correctionnelle en vue de son jugement.





Le parlement approuve un prêt de 90 millions d’euros de la BAD

Les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont adopté, lundi 3 février 2025, le projet de loi portant approbation de l'accord de prêt conclu le 10 septembre 2024 entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD) pour contribuer au financement du programme de soutien à la compétitivité des entreprises et à l'autonomisation économique des citoyens à travers la création d'emplois. Le montant du prêt s'élève à 90 millions d'euros. Ce projet de loi a été adopté dans son intégralité avec 67 votes pour, 17 abstentions et vingt contre.