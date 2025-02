Le dinar algérien sera-t-il convertible en Tunisie ?

Une publication virale a circulé sur les pages Facebook tunisiennes, affirmant que les citoyens algériens voyageant en Tunisie pouvaient désormais convertir directement leur monnaie nationale (le dinar algérien) en dinars tunisiens, à un taux de 100 dinars tunisiens pour 4.200 dinars algériens, contre 7.400 dinars auparavant.

L’information a été publiée sur des pages en Algérie avant d’etre reprise par les internautes tunisiens.

En examinant les sources, il est apparu que les autorités monétaires tunisiennes et algériennes, notamment la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Banque d’Algérie, n’ont publié aucun communiqué confirmant une telle mesure. Une consultation des sites officiels de ces institutions ainsi que de leurs communiqués de presse récents ne fait état d’aucune modification des règles concernant la convertibilité du dinar algérien en Tunisie.

Depuis la mise en place du marché interbancaire des changes en janvier 1996, le dinar algérien est soumis à un régime de « flottement dirigé ». Bien que la convertibilité partielle soit appliquée pour certaines opérations commerciales et courantes, des restrictions strictes persistent concernant les mouvements de capitaux.

L’économie algérienne reste vulnérable aux fluctuations des revenus pétroliers, ce qui pousse les autorités monétaires à maintenir des contrôles stricts sur les flux financiers internationaux. Par conséquent, la possibilité d’une convertibilité totale du dinar algérien est actuellement peu envisageable.

Certains économistes et chercheurs considèrent que rendre le dinar totalement convertible pourrait aider à éliminer le marché parallèle des devises et inciter au rapatriement des capitaux détenus à l’étranger. Cela faciliterait aussi les opérations internationales pour les entreprises et les particuliers.

La convertibilité d'une monnaie désigne les conditions permettant son échange sur les marchés des changes. Par exemple, l’euro est une devise entièrement convertible, ce qui autorise toutes les opérations légales sans restriction. En revanche, dans de nombreux pays en développement (PED), cette convertibilité reste souvent limitée.

La convertibilité totale d'une monnaie s'inscrit généralement dans le cadre d'une réforme économique plus vaste, incluant l'ouverture du compte capital et la libéralisation financière extérieure. Cette libéralisation autorise la libre circulation des capitaux, équivalant à une déréglementation des flux financiers.

Lorsqu'une monnaie est totalement convertible, ses détenteurs, qu'ils soient résidents ou non-résidents, peuvent librement la convertir en toute autre devise, sans limitation de montant ni contrainte de temps ou de lieu. Cette liberté suppose une absence totale de réglementation des opérations de change.

Il existe néanmoins différents degrés de convertibilité selon le niveau de restriction imposé aux échanges. On parle de convertibilité totale lorsqu'elle couvre l’ensemble des transactions financières, commerciales et de services sans entrave.

Pour la Tunisie, une étape significative a été franchie en janvier 1993 avec l’adoption d’une convertibilité partielle du dinar. Cette mesure, bien qu'intermédiaire entre une convertibilité limitée et totale, visait à préparer une transition progressive vers une convertibilité intégrale de la monnaie nationale.

Notons qu’il existe deux types de convertibilité : une convertibilité totale qui permet la conversion de la monnaie nationale en devises étrangères pour toutes les transactions, sans restrictions. Pendant que la convertibilité partielle est estreinte aux transactions commerciales et courantes, excluant les mouvements de capitaux.

Ainsi, aucune source officielle ne confirme que les citoyens algériens puissent convertir librement leur monnaie en Tunisie selon le taux mentionné dans la rumeur. Cette information relève donc de la désinformation.

