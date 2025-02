BCT : Tunichèque permettra de sécuriser les opérations financières

Imprimer

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a organisé, aujourd'hui 3 février 2025, une conférence de presse dédiée à la nouvelle réglementation sur les chèques et à la plateforme Tunichèque.

S'exprimant lors de cet événement, le directeur général du développement et du contrôle des systèmes et moyens de paiement de la BCT, Mohamed Sadraoui, a qualifié la réforme d'un « pas en avant dans le système de paiement, renforçant l'infrastructure déjà en place ».

« Ce projet contribuera à la sécurisation des opérations financières et à l'intégration financière… Le cycle économique doit se baser sur une croissance inclusive… Il est vrai que le Tunisien s’est habitué à la numérisation… La Tunisie regorge de compétences en matière d’innovation technologique… Il y a de nouveaux canaux, tels que le paiement mobile, dans lesquels nous devons investir », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de la Société Interbancaire de télécompensation, Mohamed Laasaad Louati, a indiqué que la mise en place d’une plateforme accessible et facile à utiliser était un défi que la Banque centrale a su relever. Il a expliqué qu’à travers cette plateforme, le chèque a retrouvé son rôle de moyen de paiement immédiat. « L’accès à la plateforme est possible par la création d’un compte utilisateur via téléphone ou email… Son utilisation repose sur le QR code, qui permet d’accéder directement aux données souhaitées… Cette plateforme garantit la rapidité des transactions… Comme pour chaque projet, nous continuerons à développer la plateforme… Nous pourrons, dans le futur, introduire le chèque électronique et le paiement instantané », a-t-il déclaré.

Le directeur général des paiements et de l'inclusion financière à la BCT, Nizar Chaddad, a, quant à lui, qualifié la plateforme Tunichèque de mécanisme efficace pour sécuriser l’acceptation des chèques. Il a rappelé que l’accès à la plateforme était gratuit, conformément à la loi n°41-2024. « En 2024, 230 millions de transactions ont été effectuées… Les chèques représentent 11% de ces transactions, soit 24 millions de chèques… En termes de valeur, ces transactions représentent 272 milliards de dinars… Le chèque joue son rôle conformément à la confiance dont il bénéficie de la part des Tunisiens, avec des transactions représentant 48% de cette somme », a-t-il déclaré.

Le 2 février 2025 marque l’entrée en vigueur de l’utilisation des nouveaux chèques comportant un QR code. Ce dernier peut être scanné sur la plateforme Tunichèque afin de vérifier la disponibilité de la provision et de la sécuriser.

Il est à noter que la nouvelle réglementation sur les chèques a fait l’objet de plusieurs critiques. Les consommateurs, experts et professionnels estiment que la nouvelle loi impactera négativement l’économie tunisienne.

S.G