Le SNJT appelle à remplacer la criminalisation des journalistes par un débat public et ouvert

Le SNJT a publié, lundi 27 janvier 2025, un communiqué dénonçant les procès engagés contre les journalistes et tirant la sonnette d’alarme sur l’état de santé de Mohamed Boughalleb et de Chadha Haj Mbarek.

Le syndicat a annoncé que l’audience en appel du journaliste Khalifa Guesmi a été reportée au 24 février rappelant que la Cour de cassation a hissé sa peine à cinq ans de prison après un jugement d’un an de prison prononcé contre lui en première instance.

Il a rappelé que la journaliste Chadha Haj Mbarek comparaîtra demain devant la deuxième chambre du Tribunal de première instance de Tunis et que l’accusée de complot contre la sûreté de l’État souffre de plusieurs problèmes de santé depuis sa détention en juillet 2024.

Le SNJT a également évoqué les audiences, lundi 27 janvier et mercredi 29 janvier, des journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssaïs qui qui seront entendus par le juge d’instruction dans le cadre d’accusations liées à des délits financiers.

Il a ensuite souligné que l’état de santé de Mohamed Boughalleb continue de se détériorer en l'absence de soins médicaux nécessaires pour son diabète, rappelant que le journaliste est poursuivi dans plusieurs affaires, principalement en vertu du décret 54 sur les infractions liées aux systèmes d'information et de communication.

Le Syndicat a dénoncé le jugement prononcé en appel contre l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, alertant sur la fréquence des poursuites et des peines de prison prononcées à l’encontre de journalistes et cela en dehors du cadre de la loi régissant le secteur de la presse.

Il a enfin renouvelé son appel à l'État et aux tribunaux tunisiens pour qu'ils cessent toutes les poursuites anticonstitutionnelles contre tous les journalistes et professionnels des médias et qu’ils les libèrent afin d’ouvrir une nouvelle page dans le traitement des questions d'opinion qui remplace la criminalisation des journalistes par un débat public, ouvert, efficace et participatif sur toutes les questions qui concernent les Tunisiens.

M.B.Z