Un journaliste de Franceinfo suspendu pour avoir qualifié les Palestiniens d'« otages »

« Otages » ou « prisonniers », pour la presse française le débat est clos. Depuis le début de l’accord de trêve à Gaza, la presse française a unanimement décidé de qualifier les Israéliens de « otages » et les Palestiniens de « prisonniers ».

Certains journalistes osent néanmoins sortir des rangs, mais sont rapidement rappelés à l'ordre.

Aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2025, un journaliste de Franceinfo a été suspendu après la diffusion d'un titre à l'écran qualifiant « d'otages » les 200 détenus palestiniens libérés par Israël, rapporte l’AFP en citant le groupe France Télévisions et de la chaîne qui a présenté ses excuses

« À la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié (...) a été brièvement diffusé dans un de nos journaux », a reconnu le groupe public auprès de l'AFP. « Le responsable a été mis à pied en attendant les résultats de l'enquête interne qui est diligentée ».

« Les premiers éléments de celle-ci montrent une erreur humaine dans l’écriture du bandeau, et en aucun cas un acte politique ou un acte de malveillance », a ajouté une porte-parole, soulignant qu'à l'antenne, le journaliste avait bien parlé de « prisonniers palestiniens ».

« Évidemment, ce bandeau erroné ne reflète en aucun cas la ligne éditoriale de la chaîne », a poursuivi la porte-parole, toujours selon l’AFP, soulignant que des excuses avaient été présentées à plusieurs reprises dans la soirée aux téléspectateurs. « Nous renouvelons la confiance en la rédaction qui a besoin de retrouver la sérénité pour continuer à exercer sa mission d'informer nos téléspectateurs avec exactitude », a-t-elle ajouté.

Cette « erreur » a suscité un tollé auprès des représentants français d’extrême droite dont la députée Caroline Yadan et l’ancien député Meyer Habib qui a saisi l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) contre Franceinfo.

Mais cette « erreur » n’a pas été seulement commise par Franceinfo. La chaîne BFMTV a fait, elle aussi, samedi aussi mention de « la libération de deux cent otages palestiniens », dans le corps d'un article sur le sujet.

BFMTV a aussi présenté ses excuses aux lecteurs du site pour cette expression qu’elle dit « inappropriée » et qui « ne correspond pas à la réalité des faits ». « Cette erreur a été prise très au sérieux et corrigée aussi vite que possible, dans une volonté de transparence », a souligné la direction de BFMTV à l'AFP.

Depuis des années, les autorités israéliennes ont multiplié « leur recours à la détention administrative, une forme de détention arbitraire, contre des Palestiniens et Palestiniennes en Cisjordanie occupée », selon Amnesty International. L’ONG note que des milliers de Palestiniens et Palestiniennes ont été placés en détention administrative sans inculpation ni procès.

R.B.H