Corée du Sud : Yoon Suk Yeol inculpé pour insurrection et maintenu en détention

Le président sud-coréen suspendu, Yoon Suk Yeol, sous le coup d'une procédure de destitution depuis sa déclaration avortée de loi martiale, a été inculpé dimanche 26 janvier 2025 pour avoir pris la tête d'une « insurrection » et reste maintenu en détention.

Les procureurs chargés de l'enquête ont annoncé dans un communiqué qu'ils avaient « inculpé Yoon Suk Yeol (...) sous l'accusation d'être le meneur d'une insurrection ».





M. Yoon a plongé la Corée du Sud dans le chaos politique en tentant, le 3 décembre, de décréter la loi martiale, une mesure qui n'a duré que six heures avant d'être rejetée par les députés, parvenus à se réunir en urgence au Parlement. Il a été suspendu peu après et, le 15 janvier, il est devenu le premier chef d'État sud-coréen en exercice à être arrêté.

Cette arrestation était intervenue après une détention de plusieurs semaines dans sa résidence, où sa garde rapprochée avait résisté aux tentatives d'incarcération. M. Yoon se trouve désormais au centre de détention de Séoul.

Il a refusé de coopérer à l'enquête criminelle sur sa déclaration de la loi martiale, ses avocats faisant valoir que les enquêteurs n'ont pas d'autorité légale.

Son inculpation formelle signifie qu'il sera désormais maintenu derrière les barreaux jusqu'à son procès, qui doit avoir lieu dans les six mois.

Son inculpation était largement attendue après qu'un tribunal a rejeté à deux reprises les demandes des procureurs visant à prolonger son mandat d'arrêt pendant la durée de l'enquête.

« Après un examen approfondi des preuves obtenues au cours de l'enquête, les procureurs ont conclu qu'il était tout à fait approprié d'inculper l'accusé », ont-ils ajouté dans leur communiqué.

La nécessité de maintenir M. Yoon derrière les barreaux était justifiée par un « risque continu de destruction de preuves », ont-ils encore indiqué.

L'accusation d'avoir mené une insurrection n'est pas couverte par l'immunité présidentielle, ont-ils souligné.

« Informations erronées »

L'opposition a salué cette inculpation. « Nous devons arrêter non seulement ceux qui ont comploté pour mener une insurrection illégale, mais aussi ceux qui l'ont fomentée en diffusant des informations erronées », a déclaré Han Min-soo, membre du Parlement.

Sans fournir de preuves, M. Yoon et son équipe juridique ont invoqué de prétendues fraudes électorales et un blocage législatif au sein du Parlement contrôlé par l'opposition pour justifier la déclaration de loi martiale.

M. Yoon a promis de « se battre jusqu'au bout », s'attirant le soutien de ses partisans qui ont adopté la rhétorique « Stop the steal » (« Stop au vol »), empruntée aux électeurs de Donald Trump, persuadés que leur leader avait été floué lors de l'élection présidentielle américaine qu'il a perdue en 2020.

« Cette inculpation apportera un sentiment de soulagement, en réaffirmant que l'ordre constitutionnel fonctionne comme il se doit », a déclaré Bae Kang-hoon, cofondateur du groupe de réflexion politique Valid.

M. Yoon doit également faire face à une série d'audiences de la Cour constitutionnelle, qui décidera de confirmer ou non sa mise en accusation et de le priver officiellement de la présidence. Si la Cour se prononce contre lui, il perdra la présidence et une élection sera organisée dans les soixante jours.

M. Yoon reste pour l'instant le chef de l'État sud-coréen malgré sa détention.

© Agence France-Presse