Biographie de Moez Nasri, nouveau président de la FTF

Moez Nasri a été élu président de la Fédération tunisienne de football (FTF) le samedi 25 janvier 2025.

Le nouveau président de la FTF est né en 1972 à Bizerte, où il a fait ses études au lycée Habib Thameur. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a étudié le droit à l'Université de Tunis El Manar, puis a poursuivi ses études supérieures en France avant de devenir avocat et d'exercer dans le gouvernorat de Bizerte.

En ce qui concerne ses responsabilités sportives, Moez Nasri a commencé sa carrière en tant que secrétaire général du Club athlétique bizertin (CAB) avant de devenir membre du comité directeur. Sur le plan national, il a occupé un poste au sein de la Commission de football en salle de la FTF, puis a présidé la Commission des élections indépendantes et la Commission nationale d'appel, sous la présidence de Wadie Jary, l'ancien président de la FTF.

Sur le plan international, Moez Nasri a été nommé membre de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF).

L’élection de Moez Nasri a été critiquée par la scène sportive et même politique. Ces critiques portent sur son appartenance à l’ancien bureau de la FTF sous le règne de Wadie Jary et sur le fait que, pendant sa présidence de la Commission nationale d'appel, les listes de Zied Tlemçani et de Jalel Ben Tekaya ont été rejetées le 30 avril 2024.

