Gaza - Un échange d’otages qui ravive l’espoir d’une paix fragile

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza s'est maintenu lundi 20 janvier 2025, après un premier échange d'otages contre des prisonniers palestiniens qui a marqué le début d'un long processus devant mettre fin à quinze mois de guerre.

Dès que les armes se sont tues dimanche, l'aide humanitaire a commencé à affluer dans le territoire palestinien en ruines, pendant que des milliers d'habitants de Gaza se précipitaient pour retrouver leur maison.



Au premier jour de la trêve, trois otages israéliennes ont été libérées après 471 jours de captivité dans la bande de Gaza, avant de retrouver leurs proches et d'être hospitalisées « dans un état stable », selon un médecin.

Puis, très tôt lundi, 90 Palestiniens ont été libérés par Israël, en vertu de l'échange prévu lors de cette première phase du cessez-le-feu, qui doit durer 42 jours.

Les prochaines libérations auront lieu samedi, selon un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas. « Trois ou quatre femmes enlevées » seront libérées chaque semaine, selon l'armée.

Durant la première phase, 33 otages israéliens retenus à Gaza doivent être libérés en échange d'environ 1.900 Palestiniens détenus par Israël, et l'armée israélienne doit se retirer d'une partie du territoire.



Mais la suite du calendrier reste incertaine. Les termes de la deuxième phase, qui doit voir la fin définitive de la guerre et la libération de tous les otages, doivent être négociés au cours des six semaines à venir.

« Seulement des ruines »

En attendant, des milliers de déplacés palestiniens ont pris la route dimanche, au milieu d'un paysage apocalyptique de ruines poussiéreuses et d'immeubles éventrés.

« Nous sommes finalement chez nous. Il n'y a plus de maison, seulement des ruines. Mais c'est notre maison », a témoigné Rana Mohsen, une femme de 43 ans rentrée à Jabalia, dans le nord du territoire.

« Des destructions massives, indescriptibles, jamais vues dans l'histoire », a ajouté Fouad Abu Jalboa, un autre déplacé.

Même scène à Rafah, tout au sud. « Nous n'avons même pas pu trouver l'emplacement exact de nos maisons », a raconté Maria Gad El Haq, déplacée elle aussi par la guerre comme la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza.

« Gaza, avec son grand peuple et son inébranlable volonté, se relèvera pour reconstruire » ce que les bombardements israéliens ont détruit, a affirmé lundi le Hamas dans un communiqué.



La trêve est entrée en vigueur à la veille de l'investiture du président américain Donald Trump, qui a exercé une intense pression sur les deux camps pour qu'un accord soit conclu avant son arrivée à la Maison-Blanche.

Attente anxieuse

Dimanche, les trois otages israéliennes libérées, Emily Damari, 28 ans, Doron Steinbrecher, 31 ans, et Romi Gonen, 24 ans, ont été remises au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza-ville, au milieu d'une foule de civils et d'hommes en armes.

« Selon ses propres mots, Emily est la femme la plus heureuse au monde, elle est revenue à la vie », a témoigné lundi Mandy, la mère de la jeune femme qui a perdu deux doigts pendant sa captivité.

À Beitunia, près de la prison israélienne d'Ofer, des Palestiniens en liesse ont accueilli pendant la nuit les premiers détenus libérés.

La prison, c'était « l'enfer, l'enfer, l'enfer », a affirmé l'un d'eux, Abdoul Aziz Mouhammad Atawneh.

Malgré les incertitudes, l'accord conclu le 15 janvier par l'intermédiaire du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte nourrit l'espoir d'une paix durable dans le territoire palestinien, où la guerre avait été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du Hamas dans le sud d'Israël.

Si les deux premières étapes se déroulent comme prévu, la troisième et dernière portera sur la reconstruction de Gaza et la restitution des corps des otages morts.

« Atteindre un million de personnes »

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a cependant prévenu qu'Israël se réservait « le droit de reprendre la guerre si besoin ».

La branche armée du Hamas a affirmé que la trêve dépendait du « respect des engagements » par Israël.

En Israël, après l'émotion suscitée par les premières libérations d'otages, le journal Yedioth Ahronoth craint une suite moins heureuse.

« Certains arriveront sur des brancards et des chaises roulantes. D'autres arriveront dans des cercueils. Certains arriveront blessés, dans un état émotionnel désastreux qui empêchera la diffusion de certaines images », a écrit l'éditorialiste Sima Kadmon.

Israël a annoncé avoir inhumé lundi un soldat israélien tué au combat lors de la guerre de 2014 à Gaza, après que ses restes ont été ramenés la veille par l'armée israélienne.

La trêve s'accompagne d'un afflux de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, soumise par Israël à un siège total.

« Après quinze mois de guerre, les besoins humanitaires sont pharamineux », a souligné le chef du bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), Tom Flechter, en indiquant que 630 camions étaient entrés dimanche à Gaza, dont 300 destinés au nord du territoire.

« Nous essayons d'atteindre un million de personnes dans les plus brefs délais », a déclaré à l'AFP Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial. Le Qatar a annoncé, lui, l'envoi quotidien de plus d'un million de litres de carburant pendant dix jours.

© Agence France-Presse