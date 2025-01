ARP : des élus appellent à entamer un dialogue national et à la libération des prisonniers d'opinion

Onze élus ont lancé une initiative appelant à l’entame d’un dialogue national et à la libération des prisonniers d’opinion. Ils ont également exigé l’accélération du traitement des affaires concernant des politiciens et le respect de la présomption d’innocence.

Dans un communiqué du 20 janvier 2025, les élus ont souligné que la Tunisie faisait face à plusieurs menaces, dont le terrorisme, perçu comme un mécanisme d'infiltration de la sûreté nationale. Ils ont estimé que la situation actuelle nécessitait une vision politique responsable.

« Se limiter à une vision politique unilatérale, en plus de la propagation de discours haineux, la banalisation du recours à des approches répressives face aux avis opposés, et le rejet des débats dans les espaces publics, y compris dans les médias, affecte l’unité nationale et crée un climat manquant de confiance », a ajouté la même source.

Les élus ont souligné que l'unité nationale ne reposait pas sur la vérité absolue, mais sur la capacité du pouvoir politique à assimiler les différences et à transformer la diversité et le pluralisme en valeurs renforçant la légitimité. Ils ont appelé à la création d'un Front national visant à protéger la Tunisie.

Les élus ont exigé :

La concrétisation du principe d'indépendance de la justice, la libération des individus poursuivis dans des affaires d'opinion, l'accélération du traitement des affaires concernant des politiciens, et le respect du principe de la présomption d’innocence.

La révision des textes répressifs, notamment pour retirer les sanctions sur des questions litigieuses telles que l'article 24 du décret 54.

La préservation du tissu politique et associatif de toute menace.

La fin de la politique de deux poids et deux mesures concernant les publications sur les réseaux sociaux.

L'achèvement de la création des institutions constitutionnelles, en particulier la cour constitutionnelle, pour garantir la pérennité d’un régime démocratique.

La réactivation des instances telles que la Haica.

Un traitement en profondeur de la pauvreté, du chômage, des disparités régionales, de l’injustice fiscale, ainsi que l'amélioration du climat des affaires et la création d’un environnement d'investissement stable et attractif.

Les signataires de l’initiative sont : Thabet El Abed, Mohamed Ali, Hamdi Ben Salah, Taher Mansour, Chokri Bahri, Hela Jaballah, Yassine Mami, Messaoud Grira, Mohamed Chalghouf, Ridha Dallaï et Abderrazek Aouidet.

