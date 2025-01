Exclu de son film, Mhadheb Rmili s'attaque à Salma Baccar

Le très controversé acteur, Mhadheb Rmili a indiqué avoir été exclu du film "La Maison Dorée" (Al Nafoura) de Salma Baccar en raison d'une divergence d'opinions avec la scénariste de l'œuvre, Emna Rmili.

Dans une publication Facebook du 11 janvier 2025, Mhadheb Rmili a assuré avoir été choisi pour jouer dans le film. Il a expliqué avoir été sélectionné après des auditions et qu'il a eu confirmation du choix de Salma Baccar devant la maquilleuse du film.

Il a expliqué avoir été éjecté du casting à la suite d'un échange avec Emna Rmili sur Facebook au sujet de la publication par le journal français "Charlie Hebdo" de photos portant atteinte au prophète. Il a, aussi, indiqué que la scénariste lui a rappelé sa qualité au sein de l'équipe du film.

Selon l'acteur, il n'y a plus eu d'échange entre lui et la réalisatrice, Salma Baccar, depuis ce jour-là et qu'il n'a pas été informé de son exclusion de la liste des acteurs.

Mhadheb Rmili a poursuivi tout en considérant qu'il s'agissait d'une perte pour Salma Baccar et non pour lui et que cet incident pointait du doigt la vérité au sujet de l'élite tunisienne. « Soit tu penses comme nous, soit, tu ne travailles pas avec nous », a-t-il écrit.

S.G