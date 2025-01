Hasna Jiballah : les entreprises communautaires traduisent un choix économique renforçant la stabilité sociale

La secrétaire d'État chargée des entreprises communautaires, Hasna Jiballah a affirmé que cette forme d'entreprise était un choix économique reposant sur l'initiative locale et régionale et sur la dualité de l'intérêt économique et de l'intérêt commun.

S'exprimant durant une réunion tenue le 11 janvier 2025 au siège du gouvernorat de Gafsa, Hasna Jiballah a indiqué que les entreprises communautaires étaient le symbole des valeurs de solidarité, d'entraide et de travail collectif. Elles contribuent, selon elle, à la création d'occasions d'intégration économique des jeunes dans le but de réaliser une stabilité sociale, un développement global et une justice.

La secrétaire d'État a expliqué que le projet d'incitation à la création d'entreprises communautaires encourageait les initiatives collectives résultant d'un besoin local ou régional dans le but d'atteindre un développement équilibré et ayant un impact social et environnemental positif.

Hasna Jiballah a assuré que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle lancera une campagne médiatique de sensibilisation afin de faire connaître les entreprises communautaires ainsi que les avantages et incitations fiscales mis en place par la loi.

Elle a évoqué une vision incluant tous les ministères et ayant pour but de mettre fin aux obstacles touchant la création de ces sociétés et aux difficultés immobilières à travers la création d'un guichet unique et la simplification des procédures administratives.

Par ailleurs, et durant sa visite, Hasna Jiballah a remis onze primes dont chacune vaut 800 dinars. Il s'agit d'une prime annuelle dédiée aux entreprises communautaires dont la création a été finalisée. Elle a, également, remis trois avis de financement délivrés par la Banque Tunisienne de Solidarité d'une valeur totale de 752 mille dinars.

Il est à noter que 29 entreprises communautaires ont été créées à Gafsa.

S.G