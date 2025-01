Conseil des régions, Sonia Dahmani, visas … Les 5 infos de la journée

Il est 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 10 janvier 2025.





Dridi : le Conseil des régions se dotera d’une unité de recherches

Le porte-parole du Conseil national des régions et des districts, Riadh Dridi, a indiqué que la dernière réunion du bureau de cette institution avait abouti à plusieurs décisions, notamment l’étude des travaux des commissions et les questions qui seront posées aux membres du gouvernement. S’exprimant le 10 janvier 2025 durant l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Riadh Dridi a annoncé que le Conseil national des régions et des districts procédera à la création de comités techniques chargés de soutenir des projets et à celle d’une unité de recherches et d’études.





Sonia Dahmani : prononcé du jugement le 24 janvier

Ramla Dahmani a annoncé, vendredi 10 janvier 2025, que l’audience de l'avocat et chroniqueuse Sonia Dahmani est terminée, précisant que le jugement est attendu le 24 janvier. Initialement prévu le 27 décembre dernier, le procès en appel de Sonia Dahmani a été reporté à janvier. Il s'agit de l'appel de sa condamnation à deux ans de prison à cause de sa déclaration médiatique où elle affirmait qu’il y avait encore du racisme en Tunisie, en donnant des exemples à ce sujet.





Henri d'Aragon : le taux de refus des demandes de visa pour les Tunisiens en 2024 s’élève à 21%

Le porte-parole officiel de l'ambassade de France en Tunisie, Henri d’Aragon, a accordé, vendredi 10 janvier 2025, une interview à Jawhara FM pour évoquer les multiples facettes de la coopération et du partenariat entre la France et la Tunisie, ainsi que leurs perspectives. Dans son intervention en langue arabe, Henri d’Aragon a tenu à exprimer son attachement à la Tunisie, un pays qu’il affectionne depuis son enfance. Il a rappelé l’histoire commune entre la Tunisie et la France ainsi que leurs liens historiques, économiques et culturels.





SNJT : Chadha Haj Mbarek, Sonia Dahmani et Ghassen Ben Khelifa jugés le même jour !

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé que trois journalistes et personnalités médiatiques comparaissaient ce vendredi 10 janvier 2025 devant la justice tunisienne : Chadha Haj Mbarek, Sonia Dahmani et Ghassen Ben Khelifa. Dans un communiqué publié le même jour, le SNJT a dénoncé ces poursuites, qu’il considère comme une continuation des atteintes aux droits des journalistes menées par la justice tunisienne depuis trois ans. « Pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, trois personnalités médiatiques sont jugées le même jour », a souligné le syndicat.





Zouhair Maghzaoui fait son comeback sur la scène politique

Après une disparition de plus de deux mois, le secrétaire général du mouvement Echaâb et candidat à la présidentielle de 2024, Zouhair Maghzaoui a, enfin, décidé de faire son comeback sur les devants de la scène politique. Depuis l'annonce des sondages à la sortie des urnes le 6 octobre 2024, Zouhair Maghzaoui s'est fait discret et semble avoir décidé de ne plus faire d'interview et de ne pas s'exprimer au sujet de l'actualité. Selon son camarade Abderrazek Aouidet, l'ancien candidat à la présidentielle aurait décidé de se retirer de la scène médiatique afin d'entamer une période d'observation et de méditation.