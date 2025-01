L’UGTT appelle à la régularisation urgente des agents contractuels du transport

Le bureau exécutif de la Fédération générale du transport, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), dénonce fermement, dans un communiqué daté du vendredi 10 janvier 2025, la détérioration des conditions professionnelles des agents du secteur du transport public, notamment des contractuels, qui sont essentiels pour la continuité de ce secteur stratégique.

« Malgré les grands efforts qu’ils déploient dans des conditions de travail difficiles et précaires, leur droit légitime à un emploi stable et digne est constamment ignoré, avec une marginalisation systématique », peut-on lire dans ce document.

Le communiqué ajoute que les agents contractuels de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT), de la Société nouvelle de transport Kerkennah (Sonotrak) et de la compagnie aérienne nationale Tunisair ont fourni des efforts exceptionnels pour garantir la continuité des services. Ils ont toujours été en première ligne malgré leur statut précaire. Cependant, au lieu de récompenser leur dévouement et de régulariser leur situation, surtout qu’ils ont été formés au sein de leurs entreprises et possèdent les compétences requises, des organismes tels que la CTN et l’ATTT ont opté pour un recrutement par voie de concours externe.

Le syndicat estime que « poursuivre la marginalisation des agents contractuels constitue une atteinte flagrante à leurs droits légitimes et met en œuvre une politique d’exclusion envers des employés qui ont travaillé dans des conditions difficiles pour assurer la continuité du secteur ». Selon lui, la titularisation et la stabilité de l’emploi ne sont pas un privilège, mais un droit légitime pour tout employé ayant travaillé avec ardeur et compétence.

La Fédération générale du transport en profite pour appeler la présidence de la République, la présidence du gouvernement, le ministère du Transport et le ministère des Affaires sociales « à intervenir en urgence pour mettre fin à cette situation inacceptable, reconnaître les efforts des travailleurs et régulariser leur situation professionnelle ». Elle souligne que l’amélioration des conditions de travail et la reconnaissance des droits élémentaires des employés sont les premières étapes pour réformer le secteur et garantir sa pérennité.

L’organisation syndicale met également en garde contre la poursuite de l’ignorance et la tergiversation sur ce dossier, qui ne ferait qu’aggraver la situation. Elle annonce qu’elle usera de toutes les formes de militantisme légitime pour défendre les droits et la dignité des travailleurs.

Un décret régularisant la situation de tous les enseignants suppléants a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) le matin précédent, avec une intégration en deux temps : immédiate pour ceux qui exercent, et en janvier 2026 pour les autres. Ainsi, les appels à régularisation risquent de se multiplier dans les jours à venir.

I.N.