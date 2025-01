Décès de l’écrivain Abdelaziz Chebil

L’écrivain Abdelaziz Chebil est décédé ce vendredi 10 janvier 2025, à l’âge de 75 ans, vient d'annoncer sa famille.

Originaire de Teboulba, Abdelaziz Chebil était professeur et docteur en littérature. Il a produit et animé de nombreuses émissions littéraires et culturelles sur Radio Monastir, tout en jouant un rôle clé dans la création de la Radio Culturelle de Tunis en 2006. Parallèlement, il a enrichi le patrimoine littéraire tunisien par la publication de plusieurs ouvrages.

Paix à son âme.