Dridi : le Conseil des régions se dotera d’une unité de recherches

Le porte-parole du Conseil national des régions et des districts, Riadh Dridi, a indiqué que la dernière réunion du bureau de cette institution avait abouti à plusieurs décisions, notamment l’étude des travaux des commissions et les questions qui seront posées aux membres du gouvernement.

S’exprimant le 10 janvier 2025 durant l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Riadh Dridi a annoncé que le Conseil national des régions et des districts procédera à la création de comités techniques chargés de soutenir des projets et à celle d’une unité de recherches et d’études.

L’élu a souligné que les priorités du conseil portaient principalement sur le plan de développement pour la période 2026-2030 ainsi que sur les projets bloqués.

S.G