Recrutement à l’étranger : Allemagne et Canada en tête pour les Tunisiens

Imprimer

L'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé que 3.430 Tunisiens ont été recrutés à l'étranger durant les onze premiers mois de l'année, selon l'agence Tunis Afrique Presse (Tap). Ce chiffre était de 4.179 individus en 2023.

L'Allemagne et le Canada figurent parmi les premières destinations, avec respectivement 671 et 613 Tunisiens recrutés durant cette période. Le Sultanat d'Oman occupe la troisième position avec 411 recrues, suivi de la France avec 360 recrues et de l'Arabie Saoudite avec 357 recrues.

Parmi les secteurs les plus représentés, celui de la santé arrive en tête avec 1.249 recrutements, suivi de l'enseignement (821 individus), de la gestion (315 individus), du tourisme et des services (215 individus), et du transport (119 individus). D'autres départs ont été enregistrés dans des domaines tels que le commerce et la communication.

L'ATCT a également réaffirmé son engagement dans l'exécution de quatre projets dans le cadre d'un partenariat tripartite incluant la Banque Islamique de Développement. Ces projets couvrent des secteurs clés comme la santé, la numérisation des services, le commerce et la sécurité alimentaire. Des discussions ont par ailleurs été entamées avec la Banque Islamique de Développement pour le lancement de nouveaux projets au profit du Sultanat d'Oman et de la Jordanie.

S.G