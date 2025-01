5.000 tonnes de gaz en provenance d'Algérie pour faire face à la vague de froid

Le directeur de la société Agil à Bizerte, Salah Bargaoui, a annoncé ce 25 décembre 2024 qu'un navire transportant 5.000 tonnes de gaz destiné à l'usage ménager avait amarré au port de Bizerte. La cargaison provient d'Algérie.

Dans une déclaration médiatique, Salah Bargaoui a précisé qu'Agil avait mobilisé toutes ses ressources logistiques et humaines pour décharger la cargaison et transférer le gaz dans des bonbonnes. Ces dernières seront ensuite envoyées vers le nord et le nord-ouest de la Tunisie pour répondre à la vague de froid qui frappe actuellement la région.

S.G