Météo Tunisie : zéro degré dans certaines régions cette nuit du 25 décembre

L’Institut national de météorologie (INM) a indiqué, dans son bulletin du mercredi 25 décembre 2024, que les pluies se poursuivront ce soir sur les côtes nord et est. Elles seront localement abondantes sur le Sahel et le Cap Bon, accompagnées de chutes de grêle dans certaines zones isolées.

Le vent, de secteur ouest, sera fort à très fort près des côtes et relativement fort à l’intérieur des terres.

Les températures nocturnes varieront entre zéro et quatre degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, et entre six et dix degrés dans les autres régions.





M.B.Z