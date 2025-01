Trump promet un retour en force de la peine de mort à la Maison Blanche

Donald Trump a affirmé mardi 24 décembre 2024 qu'à son retour à la Maison Blanche, il ordonnerait à son administration de chercher à faire condamner à la peine capitale davantage d'accusés, au lendemain de la commutation de la peine de 37 condamnés à mort par Joe Biden.

« Dès que je serai investi, j'ordonnerai au ministère de la Justice de chercher avec vigueur (à faire requérir) la peine de mort afin de protéger les familles et les enfants américains des violeurs, meurtriers, et monstres violents », a écrit le futur président américain sur sa plateforme Truth Social.

Un peu plus tôt, il avait fustigé la décision de son successeur et désormais futur prédécesseur, qui a commué lundi la peine de 37 condamnés à mort par la justice fédérale américaine, à quelques semaines de la passation de pouvoir entre le démocrate et le républicain.

« Joe Biden vient de commuer la peine de mort de 37 des pires tueurs dans notre pays. Quand vous entendrez les actes commis par chacun, vous n'arriverez pas à croire qu'il a fait ça », a écrit le républicain sur Truth Social.

« Ça n'a aucun sens. Les proches et amis (des victimes) sont encore plus anéantis. Ils n'arrivent pas à croire ce qui se passe ! », a-t-il ajouté.

La décision du démocrate a constitué le « plus grand nombre de commutations de peines de mort par un président américain des temps modernes », ont souligné des organisations de défense des droits humains, mobilisées depuis des semaines pour convaincre Joe Biden. Elles redoutaient une vague d'exécutions au moment du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le 20 janvier.

Pendant sa campagne victorieuse, Donald Trump avait déjà appelé à étendre le champ d'application de la peine capitale, en particulier aux immigrés reconnus coupables de meurtre de citoyens américains ou aux trafiquants de drogue et d'êtres humains.

Les dernières exécutions fédérales remontent à la fin de la présidence Trump. Après 17 ans d'interruption, treize condamnés avaient été mis à mort entre le 14 juillet 2020 et le 16 janvier 2021, soit « davantage que les dix précédentes administrations cumulées », rappelaient les organisations.

Sur quelque 2.300 prisonniers dans le couloir de la mort aux États-Unis, seulement quarante étaient condamnés par la justice fédérale jusqu'à la mesure de clémence prise par Joe Biden. Le démocrate a exclu de sa mesure trois auteurs d'attentats, dont Djokhar Tsarnaev, un des poseurs de bombes de l'attentat contre le marathon de Boston le 15 avril 2013.

