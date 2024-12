Samir Abid : Ben Guerdane et Ras Jedir deviendront une plateforme logistique avancée vers l’Afrique

Imprimer

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné l’importance de la région de Ben Guerdane et du poste frontalier de Ras Jedir en matière de développement de la région et de consolidation des exportations tunisiennes vers le continent african, assurant qu'ils formeront une plateforme logistique avancée vers l’Afrique.





Le ministre a indiqué qu'il s’agit également de tirer profit des accords africains à l’égard de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine) et le Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe).





Lors d’une visite effectuée dans la région, hier, samedi 21 décembre 2024, le ministre a expliqué que la plateforme logistique de Ben Guerdane ne manquera pas de booster le développement régional et de faciliter le commerce avec les pays voisins et le continent africain.





Revenant sur la position du poste frontalier de Ras Jedir, il a précisé qu’il constituera le passage continental africain qui commence au niveau de la zone franche de Ben Guerdane passant par Ras Jedir et la Libye pour arriver à six pays africains qui n’ont pas d’accès à la mer.





S.H