Le Parlement approuve un prêt de 210 millions d'euros octroyé par la BEI

Imprimer

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, vendredi 20 décembre 2024, un accord de prêt entre la Tunisie et la Banque européenne d'investissement (BEI) pour contribuer au financement du projet de dédoublement de la route nationale n°13 reliant Kasserine et Sfax à travers Sidi Bouzid et Kairouan.

Le projet de loi a recueilli 81 voix pour, quatre abstentions et huit voix contre.

Le gouvernement sollicite un prêt de 210 millions d'euros auprès de la BEI. Il sera remboursé sur 25 ans, avec une période de grâce de sept ans. La Tunisie choisira le taux d'intérêt, fixe ou variable, lors de chaque retrait en fonction des indices des marchés financiers, en tenant compte du montant, de la période de remboursement et de la période de grâce.

M.B.Z