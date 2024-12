Après une série de décisions au Sahel, Rachid Amri effectue une visite surprise à Sfax

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a effectué une visite surprise ce vendredi 20 décembre 2024 dans le gouvernorat de Sfax, selon Radio Sfax.

Cette matinée, M. Amri s’est rendu à la gare ferroviaire de Sfax, où il a inspecté les infrastructures et échangé avec les responsables locaux sur les défis du secteur ferroviaire. Il a également visité l’atelier de réparation des locomotives pour évaluer les conditions de travail et les besoins en maintenance.

Après cette première étape, le ministre prévoit de se déplacer au port commercial de Sfax. Cette visite s'inscrit dans le cadre d’une série d’inspections visant à renforcer les performances du secteur des transports, en mettant l’accent sur l’amélioration de la logistique et du transport ferroviaire dans la région, indique un communiqué du département.

Hier, jeudi 19 décembre 2024, Rachid Amri a visité les gouvernorats de Mahdia, Monastir et Sousse pour examiner l’état des infrastructures de transport et évaluer la mise en œuvre des recommandations des différents organismes du secteur.

Cette visite a porté sur plusieurs sites stratégiques, tels que les dépôts de bus, les centres de contrôle technique et le port commercial de Sousse.

Le ministre a souligné le rôle clé de la région du Sahel, en raison de sa position géographique, de sa densité démographique et de ses activités économiques diversifiées, tout en mettant en évidence le recul des performances du système de transport public collectif. Il a ainsi recommandé d’accélérer l’attribution des quotas de transport public non régulier et de prioriser les besoins spécifiques de Mahdia pour améliorer la mobilité et la qualité des services.

Par ailleurs, il a fixé un délai de six mois pour redresser la Société de Transport du Sahel, insistant sur l’importance de la maintenance préventive et du respect des délais d’investissement dans les infrastructures et les équipements.

H.K